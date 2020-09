Gabriel Grello (Halle-Gooik) met vertrouwen tegen Eisden Dorp Erik Vandeweyer

22 september 2020

14u06 0 Halle Na de knappe overwinning in de topper tegen Charleroi neemt Halle-Gooik het dit weekend op tegen Eisden Dorp. De Limburgers zouden normaal in tweede nationale gespeeld hebben, maar omwille van corona kon de degradatie afgewend worden. Ze krijgen een nieuwe kans in eerste nationale. De Hallenaren lijken echter al een hoog niveau te halen.

Gabriel Grello (35) wordt stilaan een van de anciens op onze velden. De Braziliaan is goed geplaatst om het ‘nieuwe’ Halle-Gooik in te schatten. “Ik denk dat deze ploeg sterker is dan die van vorig jaar. Toen konden we over goede spelers beschikken. Nu hebben we een kern waarin elke speler een surplus biedt. We hebben er een pak ervaring bijgekregen en toch ging de gemiddelde leeftijd van de spelersgroep niet omhoog. Nieuwkomers als Edu (Azerbeidjan) en Jelovcic (Kroatië) hebben bij hun nationale ploeg een dragende rol. Ze waren de voorbije seizoenen ook actief in sterke competities. Zij zorgen ervoor dat jonge spelers tactisch snel kunnen worden ingepast.”

Morele winnaar

Halle-Gooik won op de eerste speeldag de topper tegen Charleroi met 3-2. Gabriel Grello zag veel positieve punten. “Ik vond vooral onze eerste helft zeer sterk. Het enige negatieve was de te beperkte voorsprong. Na de pauze konden de Carolo’s terugvechten en ons nog het vuur aan de schenen leggen. Die ene overwinning zal wellicht niet bepalend zijn voor het kampioenschap. Het is wel een morele opsteker voor de spelersgroep. Vorig seizoen verloren we nog twee keer tegen hen. Beide ploegen slaagden er al onmiddellijk in om goed presteren.”

Goede voorbereiding

Gabriel Grello stelt dat het eerste succes geen toevalstreffer was. “We werkten een goede stage af, waarin we elkaar konden leren kennen. Tijdens die stage bleek al dat iedereen met een groot hart wou strijden. Toen we Alpe d’ Huez moesten beklimmen, beet Edu ondanks een blessure toch op de tanden. Het was tekenend voor de sfeer. Het resultaat was meteen zichtbaar in de oefenmatchen. Enkel in Nederland speelden we 5-5 gelijk, maar toen ging het ook om een topclub. We zijn klaar voor de nieuwe competitie. De doelen zijn duidelijk: de dubbel. We beseffen wel dat de concurrentie steviger is geworden. Charleroi en Antwerpen zijn blijvers. Roselies is sterker geworden. Wedstrijden in Malle of Noorderwijk worden evenmin een makkie.”