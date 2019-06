François Harnie speelt al zeventig jaar (!) muziek bij Harmonie Willen is Kunnen Lembeek Bart Kerckhoven

17 juni 2019

16u08 3 Halle De Harmonie Willen is Kunnen uit Lembeek trad zondagochtend op tijdens de wekelijkse Kioskconcerten op de Grote Markt in Halle. Daarbij werden enkele mijlpalen gevierd in de vereniging.

De harmonie zelf bestaat dit jaar 125 jaar en om dat te vieren overhandigde burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) een geschenk aan voorzitter Marcel Debast. Aan het einde van het concert werd ook François Harnie gehuldigd want hij speelt al liefst zeventig jaar muziek bij de harmonie uit Lembeek. François kraag daarom het Platina Ereteken van muziekorganisatie Vlamo. Voor François was er nog een extra reden tot feesten want hij en zijn vrouw Marie-Josée zijn dit jaar ook nog eens zestig jaar getrouwd. Het publiek kon trouwens genieten van een harmonie in topvorm want onder leiding van dirigent Pascal Bosmans brachten de muzikanten tien prachtige nummers. Nieuwe leden zijn ook nog steeds welkom. Wie zin heeft om mee te musiceren kan de repetitie bijwonen die elke maandagavond plaats vindt om 20 uur in het lokaal van de harmonie in De Kring.