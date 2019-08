FP Halle-Gooik start als eerste futsalploeg met team voor dak- en thuislozen Bart Kerckhoven

21 augustus 2019

15u49 0 Halle FP Halle-Gooik start als eerste futsalclub in ons land met een ploeg voor dak- en thuislozen. Dat team sluit zich aan bij de Belgian Homeless Cup. De club werkt voor het project samen met welzijnsorganisatie CAW Halle-Vilvoorde.

FP Halle-Gooik is een Belgische topploeg in het futsal en behoort ook op Europees niveau tot de beste ploegen. Intussen is er een jeugdwerking met meer dan 120 spelers en een vrouwenafdeling waar ook al meer dan zestig speelsters aangesloten zijn. Maar nu komt er dus een zogenaamde ‘homeless’-ploeg bij. “Het zijn niet enkel dak- of thuislozen die kunnen aansluiten”, zegt Jan Van Hove van CAW Halle-Vilvoorde. “Ook mensen met psychische of financiële problemen zijn welkom. We willen mensen in een kwetsbare situatie vooruit helpen. Ik zit zelf vijftien jaar in de sociale hulpverlening en we helpen heel wat mensen door met hen gesprekken te voeren. Maar na al die jaren vond ik het hoog tijd om ook eens iets anders te proberen.”

In september komen de eerste spelers van het homeless-team voor het eerst samen om te trainen. Wekelijks wordt er gespeeld. “Dit team wordt geen competitieve ploeg”, benadrukt Vanhove. “We willen iedereen vooral samenbrengen. Vier tot vijf keer per jaar zullen we dan deelnemen aan de Homeless Cup. In België hebben al verschillende veldvoetbalploegen een homeless-team maar FP Halle-Gooik is de eerste futsalploeg die een team aansluit hij de Belgian Homeless Cup. “We zijn blij dat we onze medewerking kunnen verlenen”, zegt manager Lieven Baert van FP Halle-Gooik. “Onze club wil ook sociaal iets betekenen en dit team past bij die visie.”