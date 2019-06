FOTO. Supermarktketen Aldi opent in Halle één van haar grootste vestigingen van het land Bart Kerckhoven

23 juni 2019

12u09 0 Halle De nieuwe Aldi-supermarkt in Halle wordt één van de grootste van het land. Op woensdag 3 juli kunnen de klanten de winkel langs de Bergensesteenweg voor het eerst binnenstappen om te winkelen. De komende maanden wordt ook de vestiging in deelgemeente Buizingen vernieuwd.

Het nieuwe winkelpand op de Bergensesteenweg in Halle wordt momenteel afgewerkt zodat op woensdag 3 juli de eerste klanten ontvangen kunnen worden. De oude winkel op de Auguste Demaeghtlaan is intussen gesloten. Het personeel kan binnenkort wel gewoon aan de slag in de nieuwe vestiging.

“De nieuwe winkel wordt met een verkoopsruimte van 1.500 vierkante meter een van de grootste ALDI-winkels van België”, zegt woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi. “Aan de winkel zijn er 250 parkeerplaatsen. Bij de bouw van het pand ging veel aandacht naar duurzaamheid. Zo zijn er zonnepanelen geplaatst met een vermogen goed om 27 gezinnen van stroom te voorzien en is er een systeem van warmterecuperatie. De winkel wordt vanzelfsprekend ingericht volgens het nieuwe ALDI-concept.

De nieuwe winkel zal dus in niets te vergelijken zijn met de vestiging die er vandaag is. Aldi wil het winkelcomfort en het winkelplezier verbeteren. “De gangen zijn er breder en er valt meer daglicht binnen dankzij de grote ramen in de gevels”, zegt Snoeck. “Het interieur is warmer door het gebruik van houten accenten en LED-lichten. Zelfs aan de jongste klanten is gedacht met kleurrijke winkelwagentjes.”

Met het nieuwe concept gaat Aldi de concurrentie aan met de andere grote spelers in de stad zoals Delhaize en Carrefour. “Naast groenten en fruit zijn er meer voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken voorzien”, aldus Snoeck. “En ons assortiment verse broodjes, gebak en verse koeken, die meerdere malen per dag worden gebakken, is fors uitgebreid. In de nieuwe winkel wordt namelijk ook een halfopen bakkerij voorzien.” Laat net dat de troeven zijn die de concurrenten in het centrum van Halle de laatste uitspeelden.

De mensen in deelgemeente Buizingen kunnen ook al uitkijken naar een nieuwe Aldi. De vestiging op de Alsembergsesteenweg sluit op 1 juli en heropent na verbouwingen eind dit jaar. Het personeel van die winkel zal tijdelijk in andere vestigingen aan de slag gaan. Ook de klanten zullen dus enkele maanden moeten uitwijken naar een andere supermarkt.