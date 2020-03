Foorkramers boos om afgelaste Carnavalfoor: “Begrip voor uitstel, maar de kermis is onze broodwinning” Bart Kerckhoven

12 maart 2020

12u01 100 Halle De foorkramers zijn boos omdat de Carnavalfoor afgeschaft werd nadat Carnaval Halle uitgesteld is. De vierde grootste kermis van het land is een belangrijke bron van inkomsten voor hen. “Dit treft honderd gezinnen met kinderen”, zegt William. “Terwijl in de rest van het land alle foren mogen doorgaan moeten wij vertrekken.”

De foorkramers laten zich niet vaak horen, maar na de afgelasting van Carnaval Halle en de grote Carnavalfoor wil William Severs niet meer zwijgen. Zijn familie baat al jaren attracties uit en heeft als thuisbasis Halle. Het ongeloof was groot toen hij en zijn collega’s hoorden dat de vierde grootste kermis van het land plots afgeschaft werd.

“We kunnen er mee leven dat carnaval is uitgesteld”, zegt William. “Dat is een beslissing van hogerhand. Wij stelden echter voor om de kermis toch te laten doorgaan. Alle kermissen in het land vinden plaats terwijl de carnavals worden afgeschaft. Hier in Halle gaat het leven gewoon door. De cafés zijn open, net als het zwembad en het sportcomplex. De mensen lopen rond. We begrijpen dus niet dat we niet mogen opstellen. Zelfs als volgende week alles wordt afgelast, willen we dat risico nemen. Voor ons zijn dit drie weken zonder inkomsten. We kunnen ons niet tot instanties richten of een werkloosheidsuitkering aanvragen. Er zijn hier honderd gezinnen met kleine kinderen die schulden hebben gemaakt om toch maar op de kermis te kunnen staan.”

Discriminatie

William vreest nog meer problemen. Alleen al in Halle staan de komende maanden twee kermissen op het programma. “Dit is nog maar het begin”, zegt William. Binnen een paar weken is er de kermis met Pasen, later is er de Sinkenkermis in Halle. Wat gaat er gebeuren? Dit is discriminatie. Ofwel gelast je alles af ofwel doe je gewoon verder. Nu worden vooral de foorkramers getroffen. Woensdag was er overleg met de stad en Halattraction. Ik vernam dat de concessie voor de kermis mee geschrapt werd samen met de organisatie van carnaval. Daarom kan hier de kermis niet doorgaan en elders wel. We willen hier geen grote winsten maken maar gewoon onze boterham verdienen om onze leningen af te betalen.”

Collega Guido Dagraed uit Brugge treedt hem bij. “De nieuwe generatie foorkramers zijn allemaal jonge mensen en dat komt bij hen dubbel zo hard aan”, zegt hij. “Ik begrijp niet waarom de kermis ook moest afgeschaft worden. Op een foor lopen inderdaad een paar duizend mensen rond, maar die troepen niet samen. Die lopen verspreid rond. Attractieparken blijven wel open. Plospaland en Walibi blijven open. Disneyland Parijs is ook open. Maar de kermis schaffen ze af? Ik kan daar echt niet bij.”