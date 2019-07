Foodtruckfestival SMA(A)K houdt voor het eerst halt in Halle en ontvangt bezoekers in Kasteelpark Lembeek Bart Kerckhoven

18 juli 2019

12u07 3 Halle Het foodtruckfestival SMA(A)K strijkt vanaf vrijdag tot en met zondag neer in de Halse deelgemeente Lembeek. Wat staat er op het menu? Hapjes uit de hele wereld geserveerd maar bezoekers kunnen er ook aperitieven met een cocktail en zelfs aan de kinderen is gedacht.

Het Kasteelpark in Lembeek is het decor voor het festival. Aan de standjes wordt dus streetfood geserveerd. Van de Aziatische tot de Zuid-Amerikaanse keuken en alles er tussen in: de organisatoren beloven dat iedereen wel wat naar zijn goesting kan vinden. Aan de bars worden gin-tonic, bubbels en bieren geserveerd en terwijl zijn er ook live-optredens gepland. De kinderen kunnen dan weer ravotten op grote speelblokken en springkastelen, zich laten schminken en een spelletjes spelen. Zaterdagavond wordt er zelfs een openluchtfilm geprogrammeerd. Vrijdag 19 juli gaat SMA(A)K open vanaf 17 uur tot 22 uur, op zaterdag 20 juli van 14 uur tot 22 uur en op zondag van 12 uur tot 21 uur. De toegang is gratis. Meer info op de site van het evenement.