Fontein Stationsplein nog lang niet hersteld: Helft van de pompen zijn stuk Bart Kerckhoven

21 augustus 2019

08u10 0 Halle De fontein op het Stationsplein zal dit jaar niet meer functioneren. De stad laat weten dat de helft van de pompen aan de fontein niet meer werken. Een gespecialiseerde firma moet ter plaatse komen om de fontein te herstellen.

“Het is niet de eerste keer dat er moeilijkheden zijn met de fontein aan het Stationsplein”, laat het stadsbestuur weten in een persbericht. “Ook in het verleden waren er regelmatig problemen met één of meerderde pompen. Een onderhoudsfirma voerde telkens de nodige herstellingen uit. Maar uit een recent onderzoek van de dienst Openbaar Domein blijkt dat intussen opnieuw 8 van de 16 pompen defect zijn. Het lijkt er dus sterk op dat het mechanisch gedeelte helemaal aan vernieuwing toe is.”

De firma die het schepencollege zal inschakelen moet dan oordelen wat de mogelijkheden zijn voor herstelling. In juni liet schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) weten dat de fontein nog niet hersteld was omdat er andere dringendere opdrachten aandacht vroegen van het personeel.