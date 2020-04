Fontein op Stationsplein wordt vernieuwd en krijgt extra attractie Bart Kerckhoven

02 april 2020

11u28 0 Halle De fontein op het Stationsplein in Halle wordt vernieuwd. De voorbije jaren was de fontein vaak defect en nu wordt de installatie grondig opgeknapt. Ook de omgeving wordt verfraaid. Achter de fontein zullen grote letters het woord ‘Halle’ vormen.

De fontein op het Stationsplein is de voorbije weken al ontmanteld. “Ze verdwijnt niet, maar wordt opgeknapt”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a). “Ik hoop dat alles zo snel mogelijk kan afgewerkt worden zodat we in de zomer al een vernieuwde fontein hebben, maar door de uitbraak van het coronavirus durf ik me er niet meer over uit spreken.”

De fontein wordt vernieuwd en er komt nog een extraatje bij. “We plaatsen de letters van Halle achter de fontein”, zegt Servé. “Op het Stationsplein past dat wel. Wie met de trein of met de bus naar de stad komt krijgt dat meteen te zien. Het maakt de omgeving meteen wat aantrekkelijker.”

Grondige vernieuwing

Een grondige vernieuwing van de fontein drong zich de voorbije jaren op. TUC Rail plaatste de installatie in het jaar 2000. Het project kostte toen 9 miljoen Belgische frank, omgerekend 225.000 euro. De stad nam er 7,5 miljoen Belgische franken (187.500 euro) van voor haar rekening. Het onderhoud was ook ten laste van het stadsbestuur.

Maar de voorbije jaren gingen heel wat pompen stuk. Na een controle vorig jaar bleken de helft van de zestien pompen die het water op spuiten stuk te zijn.