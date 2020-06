Focus verschuift opnieuw na maandenlang controleren van coronamaatregelen Tom Vierendeels

18 juni 2020

11u58 0 Halle De politiezone Zennevallei laat weten dat het nieuwe prioriteiten vooropstelt voor de komende zomer. Sluikstorten en loslopende honden zullen meer aandacht krijgen van de agenten. Ook verkeer en mobiliteit worden opnieuw belangrijker.

Terwijl de politie de afgelopen maanden voornamelijk controleerde op het naleven van de coronammatregelen is sinds enkele weken een omschakeling ingezet. De lokale politiezone Zennevalle stelde overigens 400 coronapv’s op. Ook een zomer zonder grote evenementen zal voor de politiezone anders zijn. Er zal meer controle gebeuren tegen sluikstorten en tegen loslopende honden. Ook controles op de weg worden opgevoerd, maar evengoed om na te gaan of fietsers het fietspad correct gebruiken en of er niet hinderlijk geparkeerd wordt. De politie stelde overigens vast dat het aantal meldingen over oplichting via het internet of per sms toenam, terwijl het aantal woninginbraken daalde. Klachten en meldingen over overlast, drugs, inbraken enzovoort bevinden zich ook opnieuw in stijgende lijn.