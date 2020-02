Fluffy slijm maken en een windmolen bouwen: leerlingen Don Bosco doen praktische proefjes in basisscholen om opleiding te promoten Bart Kerckhoven

05 februari 2020

14u09 0 Halle De leerlingen van het zesde jaar Techniek-Wetenschappen van Don Bosco zijn op tournee langs de lagere scholen om met praktische proeven de kinderen uit het zesde leerjaar warm te maken voor een STEM-richting.

Don Bosco Halle is een zogenaamde STEM-school. Er wordt aandacht besteed aan wetenschap (Science), technologie (Technology), techniek (Engineering) en wiskunde (Mathematics). Maar omdat het STEM-principe nog niet ingeburgerd is, trekken de jongeren de hort op om zelf de kinderen in de basisscholen warm te maken voor een opleiding.

“We zijn er van overtuigd dat STEM in de maatschappij van vandaag en morgen niet meer weg te denken zal zijn”, zeggen leerkrachten en initiatiefnemers Dirk Wellemans en Hilde D’Haeger van Don Bosco Halle. “De arbeidsmarkt smeekt om krachten met een STEM-profiel. Maar we hebben het idee dat een STEM-richting niet altijd de eerste keuze is van leerlingen wanneer ze de overstap van de lagere naar de secundaire school maken.”

Duidelijk beeld

Daarom bezoeken de leerlingen van 6TTW de laatstejaars uit lagere scholen uit de ruimere regio. “Elk voorjaar organiseert Don Bosco Halle rondleidingen voor scholen in de nabije omgeving. We tonen die leerlingen dan uitgebreid de werkhuizen en labo’s en we schetsen een duidelijk beeld van de invulling die wij aan STEM geven. Maar we merken dat scholen die wat verder gelegen zijn, niet zo snel onze campus bezoeken. En dus bezoeken wij hen”, legt Wellemans uit.

De leerlingen werkten een aantal STEM-projecten uit en begeleiden die ook. De opdracht telt mee voor hun geïntegreerde proef (GIP). De leerlingen krijgen zo de kans om naast een hydraulische lift, ‘fluffy’ slijm en een ‘cold/hotpack’ ook een elektromotor en een windmolen te maken. “Hopelijk prikkelen we op die manier hun nieuwsgierigheid en interesse voor STEM en kiezen ze voor een studierichting binnen dit domein”, zegt Hilde D’Haeger.

Onder andere de scholen De Klimop in Schepdaal, De Oester in Oetingen en ’t Klavertje Vier in Sint-Martens-Bodegem worden aangedaan.

Scholen kunnen zelfs een bezoekje inplannen door een mail te sturen naar stemontour@donboscohalle.be.