Flower power op de Lentehappening: shoppingweekend in Halle met oldtimertreffen en extra kinderanimatie

06 maart 2020

09u10 9

Op echt lenteweer is het nog even wachten maar dit weekend willen de Verenigde Handelaars Halle toch al de lentesfeer naar de stad halen. Op zaterdag 7 en zondag 8 maart wordt de Lentehappening georganiseerd samen met vzw Maspoe. Dit keer steekt alles in een ‘flower power’-jasje. Wie iets koopt in de winkels wordt getrakteerd op poffertjes aan een authentiek kraam. De Fanfarettes luisteren de happening muzikaal op en de kinderen kunnen onder andere op gekke fietsen rond rijden. Ze kunnen ook strandbloemen knutselen of zich laten schminken. Op het Oudstrijdersplein staan verschillende Volkswagen Kever-oldtimers geparkeerd en er is ook een bloemenwedstrijd waarbij de klanten de gerbera’s in de etalages bij de handelaars moeten tellen. Wie die wedstrijd wint mag een heel jaar lang rekenen op gratis bloemen. Op de Beestenmarkt staat ook een fotostand. De winkels zijn zaterdag open van 10 uur tot 18 uur en op zondag van 14 uur tot 18 uur.