Fietssuggestiestroken op omleidingsroute krijgen opvallend geel kleurtje om veiligheid van fietsers te verbeteren Bart Kerckhoven

16 januari 2020

16u22 4 Halle Arbeiders van een gespecialiseerde firma zijn sinds enkele dagen in Halle aan de slag om de nieuwe wegmarkeringen aan te brengen in de straten voor het omleidingsplan dat maandag ingevoerd wordt. Dan starten de werken aan de Zennebrug en de Zuidbrug.

De stad hoopt dat mensen zoveel mogelijk voor een ander vervoersmiddel kiezen dan de wagen en stippelde daarom ook een aangepaste fietsroute uit. Maar omdat fietsers onvermijdelijk door de straten moeten waar autoverkeer rijdt, werd er gekozen voor fietssuggestiestroken in een opvallend geel kleurtje.

Woensdag waren de arbeiders aan de slag op de Brusselsesteenweg. “Deze wegmarkeringen moeten de veiligheid van de fietsers ten goede komen, want op deze straten zal het ongetwijfeld een pak drukker worden”, laat de stad weten. Een gele fietssuggestiestrook werd intussen ook al op de Sasbrug en het kruispunt met de Willamekaai aangeduid, want daar hebben fietsers zelfs voorrang als ze de Willamekaai in rijden vanuit Nederhem. Het signalisatiebedrijf werkt vrijdag en ook zaterdag nog verder door. Dit weekend pas wordt de extra rijstrook op de Auguste Demaeghtlaan aangeduid. Zo moet alle signalisatie dan klaar zijn op zondag.