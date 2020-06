Fietssnelweg moet nog veiliger: vlotte verbinding wordt pas in 2021 aangelegd Bart Kerckhoven

01 juni 2020

11u00 0 Halle Fietsers die er van droomden om snel de nieuwe fietssnelweg langs het Kanaal Brussel-Charleroi te testen moeten een jaartje geduld oefenen. De plannen worden aangepast en dus schuift de aanleg ook een jaartje op.

In Halle moet er een betere afscheiding komen tussen het fietspad en de rijbaan langs de Alsembergsesteenweg en de Vanhamstraat. Verder wordt er ter hoogte van de Malheideweg een extra verharde rustplaats voorzien. De gemeenteraad gaf dinsdag groen licht voor de wijzigingen in het bestek en de raming. De stad zal het geld voor de werken voor schieten maar het is wel de bedoeling dat deze via subsidies van de provincie worden gerecupereerd. Intercommunale Haviland staat in voor de aanleg omdat de fietssnelweg ook Beersel en Sint-Pieters-Leeuw doorkruist. Zo is er één en dezelfde beheerder aan de slag op de drie grondgebieden. De plannen van Haviland voorzien ter hoogte van de Klabbeeksesteenweg ook dynamische verkeerslichten. De fietsers moeten er tweemaal de rijbaan kruisen. Maar met dynamische verkeerslichten krijgen de fietsers er meteen ‘groen licht’ en kunnen ze vlot en veilig de oversteek maken. Ook deze lichten worden gefinancierd met subsidies van de provincie. Maar het onderhoud ervan is voor rekening van de stad. Hiervoor zal Halle een beroep doen op het Agentschap Wegen en Verkeer. Door deze aanpassingen zullen de werken voor de fietssnelweg in Halle wel niet meer in 2020 opgestart worden maar in april 2021.