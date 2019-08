Fietspad opgebroken… om van Basiliekstraat fietsstraat te maken Bart Kerckhoven

Een aannemer is dinsdag gestart met het opbreken van het fietspad langs de bibliotheek op de Basiliekstraat. De grote brokken beton werden met de graafmachine opgeladen om afgevoerd te worden. Het is meteen het eerste werk voor de heraanleg van het stukje Basiliekstraat tot fietsstraat. Nadien zal de rijweg een rode kleur krijgen, zodat duidelijk is dat fietsers voorrang hebben. Automobilisten mogen wel nog door de straat rijden, maar mogen fietsers niet inhalen. De stad laat de werken nu uitvoeren zodat de fietsstraat klaar is wanneer het nieuwe schooljaar start. Het verkeer kan tijdens de werken omrijden via de Suikerkaai, waar opnieuw even tweerichtingsverkeer toegestaan is.