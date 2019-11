Fietsers op zoek naar werelddoelstellingen in Halle en omgeving Bart Kerckhoven

18 november 2019

29 mensen namen het voorbije weekend deel aan een fietstocht langs zeventien plekken met een link naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties voorop gesteld hebben. “Het was verrassend om die doelstellingen die op het eerste zicht een ver ons bed show zijn, toch op lokaal niveau te vinden”, aldus het Zennetocht Team dat de tocht organiseerde met de werkgroep Mondiaal Halle. “Heel wat initiatieven illustreren dat er al heel wat beweegt in Halle. Zo fietsten we langs het buurthuis in de wijk Windmoleken, Ecoflora, de coöperantentuin ‘t Groen hart, de Zenneweide, de Malakoff-plassen, het station en het buurthuis Ommekaar. Op elke plek kregen deelnemers informatie en een vraag voorgeschoteld om over na te denken.