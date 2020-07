Fietsers brengen voetgangers in gevaar in Basiliekstraat: “Maar geen totaalverbod want het is de veiligste route naar school” Bart Kerckhoven

01 juli 2020

17u00 0 Halle Fietsers brengen in de verkeersvrije Basiliekstraat nog steeds wandelaars in gevaar, maar de stad is niet van plan om fietsen in de straat de klok rond te verbieden. “Het is de enige veilige route voor heel wat scholieren”, legt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) uit. Oppositieraadslid Pascal Saenen (Vlaams Belang) vroeg wel om een totaalverbod op de gemeenteraad. “Te veel fietsers lappen de regels aan hun laars”, aldus Saenen.

Sinds enkele jaren mag je voor en na de openingsuren van de winkels in de Basiliekstraat wel met de fiets door de straat rijden. Concreet betekent dit dat je van 10 tot 18 uur moet afstappen. Heel wat fietsers negeren dat verbod echter, en daarom stelde Pascal Saenen om een totaalverbod in te voeren. “Ik hou een pleidooi voor de voetgangers”, aldus Saenen. “Ik hoor altijd dat het winkelen in Halle gepromoot moet worden en aantrekkelijk moet zijn, maar iets waar de voetgangers en winkeliers zich verschrikkelijk aan ergeren zijn de fietsers die te pas en te onpas in de Basiliekstraat rijden en de voetgangers in gevaar brengen. De zwakste weggebruikers moet ook veilig door de stad kunnen wandelen. Jullie krijgen hier de kans om een mooie geste te doen niet alleen naar de voetgangers toe maar ook naar de handelaars toe. Het vraagt alleen vijf seconden moed.”

Scholieren

Het voorstel van Saenen werd niet goedgekeurd. Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke gaf verschillende tegenargumenten. “Ik deel de bekommernis” stak Vandenbroecke van wal. “En al zeker de bezorgdheid voor de veiligheid van de wandelaars. Jammer genoeg houden heel wat fietsers zich niet aan de regels en fietsen ze tussen 10 en 18 uur door de straat. Een minderheid brengt de wandelaars zelfs in gevaar. Ik erken het probleem maar de fietsers de klok rond verbieden doen we anno 2020 beter niet. Voor de scholieren die vanuit Sint-Rochus en Essenbeek komen en bijvoorbeeld naar Don Bosco moeten is dat de veiligste route. Als we dat verbieden zijn ze die route kwijt.”

Er speelt nog iets anders mee. “Na de openingsuren is het een veilige en autoluwe route voor fietsers. Dan zijn er ook minder wandelaars en de fietsers zorgen zo zelfs voor extra sociale controle. Ook de dienst Mobiliteit en de politie zijn het daarover eens.”

Vandenbroecke is wel nog steeds van plan om fietsers duidelijk te maken dat ze overdag moeten afstappen in de winkelstraat. Eerder werd de problematiek al besproken op een gemeenteraadscommissie en bracht raadslid Wim Demuylder (N-VA) het onderwerp er ter sprake. “De te kleine signalisatie is wellicht onduidelijk”, aldus Vandenbroecke. “Maar ze is juridisch wel in orde. We hebben banners gemaakt met een duidelijke boodschap naar de fietsers toe die er binnenkort worden opgehangen. In het begin kunnen we daar dan een preventiecampagne aan koppelen waarbij fietsers die de regels overtreden aangesproken kunnen worden. In een derde luik kunnen er dan misschien boetes uitgedeeld worden. Door de politie, maar wellicht ook door onze GAS-ambtenaren want ik kan me voorstellen dat de politie andere prioriteiten heeft.”

Volgens Vandenbroecke zouden er de voorbije jaren amper fietsers bekeurd zijn. “Ik kan best begrijpen dat de politie op andere zaken wil in zetten zoals overlastproblemen. Vandaar de suggestie van eventueel eigen personeel in te zetten.”

Wie bekeurd wordt wanneer hij of zij tussen 10 en 18 uur door de Basiliekstraat fietst moet 58 euro betalen.