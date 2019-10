Fietsendieven breken tuinhuizen en garages open: Politie roept op om zeker aangifte te doen Bart Kerckhoven

18 oktober 2019

Dieven hebben de voorbije weken op minstens acht plaatsen in de Zennevallei tuinhuisjes of garages opengebroken om er fietsen te stelen. Meestal ging het om duurdere sportfietsen. Deze week liepen er vijf meldingen binnen bij de politie en de week voordien werd er ook al drie keer aangifte gedaan. De politie roept op om verdachte zaken in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw meteen te melden en de diefstallen effectief aan te geven. “Alleen zo krijgen we een goed beeld van de feiten en de werkwijze van de dader”, aldus woordvoerster Anneleen Adang van de politiezone Zenevallei. “Zo kunnen we gemakkelijker linken leggen naar mogelijke verdachten.”