Fietsdieven opnieuw actief in stationsbuurt: teller staat op zestien voor september Tom Vierendeels & Bart Kerckhoven

25 september 2020

15u38 0 Halle De afgelopen maand werden in Halle zestien fietsen gestolen. Dat gebeurde voornamelijk in het centrum van de stad. De politie zet volop in op dit fenomeen en vraagt daarnaast aan eigenaars om aandachtig te zijn.

Met de zestien nieuwe diefstallen van september erbij staat de teller intussen op een zestigtal aangiftes tijdens 2020. Ter vergelijking: in heel 2019 werden negentig aangiftes gedaan voor fietsdiefstallen in de stad Halle. De daders lijken voornamelijk in de stationsbuurt te opereren. Het onderzoek is volop aan de gang. De politie geeft eigenaars van fietsen wel de tip om te investeren in een sterk fietsslot. Dat is er eentje met het kwaliteitslabel ART met 1 tot 4 sterren. Hoe meer sterren, hoe beter het fietsslot is.