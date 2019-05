Fietscontainers verhuren en vijver aan bib verbouwen tot halfondergrondse fietsenstalling: Halle wil meer inwoners op de fiets en werkt aan beheersplan voor stallingen Bart Kerckhoven

28 mei 2019

09u25 0 Halle Het stadsbestuur van Halle denkt er aan om de vijver aan de bibliotheek om te bouwen tot halfondergrondse fietsenstalling en fietscontainers te verhuren aan de inwoners. Het zijn één van de mogelijkheden die onderzocht worden om meer Hallenaren op de fiets te krijgen.

Gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) stelde eind april op de gemeenteraad voor om een plan op te stellen om het aantal fietsenstallingen uit te breiden in Halle omdat het aanbod onvoldoende is maar schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) verklaarde dat er achter de schermen al wordt nagedacht over een beheersplan. “Het klopt dat onze fietsinfrastructuur voor verbetering vatbaar is”, aldus Vandenbroecke. “Er zijn extra fietsenstallingen gecreëerd maar het aantal is te beperkt. Comfortabele en dus ook overdekte stallingen kunnen het fietsen alleen maar aantrekkelijker maken. Eén van de doelstellingen voor het meerjarenplan is om meer Hallenaren op de fiets te krijgen. Veiligere fietsroutes en het uitbreiden van verschillende soorten stallingen zijn enkele van de maatregelen.”

Welke fietsenstallingen waar worden ingepland moet volgens de schepen goed bestudeerd worden. “Er wordt een beheersplan opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende types fietsen. Ik denk bijvoorbeeld aan speciale plaatsen voor bakfietsen die we steeds vaker zien in het straatbeeld en het toenemend aantal elektrische fietsen. Maar ook het comfort en de veiligheid wordt bekeken. Zo bestaan er slotvaste systemen waarbij fietsen met een chipkaart vergrendeld gestald kunnen worden. Tegelijk willen we de fietsenstallingen strategisch plaatsen. Er zijn heel wat mogelijkheden. Een combinatie met lockers kan bijvoorbeeld uitgedacht worden. In afwachting worden opportuniteiten wel onderzocht. Zo bekijken de diensten nu al de mogelijkheid om de vijver voor de bibliotheek die toch moet verdwijnen om te bouwen tot een semi-ondergrondse fietsenstalling. Het schepencollege is zelfs al akkoord om een proefproject op te starten om fietscontainers aan particulieren te verhuren.” Wat er concreet zal gebeuren weten we pas binnen enkele maanden wanneer het meerjarenplan van het schepencollege voorgesteld zal worden.