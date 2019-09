FestivHalle ontvangt net geen 10.000 bezoekers tijdens recordeditie Tom Vierendeels

15 september 2019

18u52 0 Halle Bijna tienduizend feestvierders zakten de afgelopen dagen af naar het centrum van Halle voor de vijftiende editie van FestivHalle. Op sommige moment werd zelfs gedacht het terrein af te sluiten omdat het aantal bezoekers piekte. “We weten dat de compacte setting soms problematisch is en zoeken naar alternatieven”, luidt het. “Maar het was van begin tot einde een topeditie en zelfs een recordeditie.”

Aangezien het om een gratis festival gaat en er dus geen ticketverkoop is valt het moeilijker te zeggen hoeveel bezoekers er nu exact zijn geweest. “Maar we rekenen aan de hand van enkele parameters”, legt voorzitter Sebbe Raemdonck uit. “Op basis daarvan kunnen we volgens voorlopige schattingen wel zeggen dat we meer dan 9.000 bezoekers mochten ontvangen. Donderdag konden we ons al geen betere start voorstellen met zeker 1.200 bezoekers. Vorig jaar lag dat aantal driehonderd personen lager en we hoopten ongeveer hetzelfde aantal bezoekers te hebben. Het is nooit de bedoeling geweest om van die eerste dag een feestdag te maken. Gewoon rustig genieten van enkele streekbieren met lokale bands die voor achtergrondmuziek zorgen. Toch werd er ook nu gedanst in de tent en lijkt die donderdag uit te groeien tot een volwaardige festivaldag. Artiest, het bier dat we brouwden voor onze vijftiende verjaardag, maakte overigens de helft uit van alle bieren die werden verkocht.”

Verhuis

Topdag was vrijdag. “Boven al onze verwachtingen”, geeft Sebbe toe. “Het aantal bezoekers ligt boven de 4.000 personen. We dachten op sommige momenten zelfs om het terrein even af te sluiten. Dat maakten we nog maar een keer mee: vorig jaar voor Bart Peeters, maar dus nog niet op een vrijdag. Laura Tesora, Gers Pardoel, Pigbag Army en Dorothee Vegas & Like Maarten vormden duidelijk een goeie mix die breed genoeg ging. Het publiek kwam duidelijk niet voor een artiest of groep, maar kon de verschillende optredens wel smaken.” Het zomerweer van zaterdag speelde de organisatie vreemd genoeg parten. “Het was misschien net iets te warm tijdens de namiddag”, oppert Sebbe. Op dat moment stonden acts voor kinderen op het programma. “Maar ‘s avonds zat de tent opnieuw stampvol en dat maakte alles goed. Met meer dan 3.500 bezoekers een meer dan geslaagde zaterdag.”

Dat de organisatie al twee jaar op rij twijfelde om het terrein af te sluiten doet hen ook verder nadenken. “Het terrein zou inderdaad groter moeten zijn”, weet Raemdonck. “Maar verhuizen houdt altijd risico’s in. Daarnaast is er gewoonweg ook geen degelijk alternatief op dit moment. We weten dat het op sommige momenten problematisch is en van zodra we een alternatief hebben zullen we dit zeker onderzoeken.”

Overleven

Misschien wel opmerkelijk dat FestivHalle jaar na jaar blijft scoren terwijl andere festivals in de streek definitief de tenten niet meer opzetten, onder meer door financiële problemen. Het Halse festival is dan ook nog volledig gratis. “We kunnen gelukkig rekenen op enkele hele trouwe sponsors”, weet Sebbe. “Die partners vormen een heel groot financieel middel voor ons. Daarnaast staan we ook regelmatig achter de toog in Vorst Nationaal waar ook een deel van de opbrengst voor ons is en we de gratis inkom kunnen opvangen. Organisatorisch scheelt het wel een pak werk: geen voorverkoop, geen bandjes,... Daarnaast blijft de drempel laag. Mensen die toevallig passeren stappen gewoon binnen en als ze het leuk vinden blijven ze hangen. Tot slot geeft het ook mensen die niet de financiële middelen hebben om naar festivals te gaan de kans om toch een festival mee te maken.”