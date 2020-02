Festivhalle houdt op te bestaan: “Met spijt in het hart maar wel trots op wat we bereikt hebben” Bart Kerckhoven

11 februari 2020

08u00 28 Halle Rock Monsieur organiseert in september geen zestiende editie van het gratis muziekfestival Festivhalle in Halle. “De beslissing nemen doet pijn maar we blikken wel terug op enkele prachtige jaren”, zegt voorzitter Sebbe Raemdonck van organisator Rock Monsieur. Vorig jaar lokte het evenement nog meer dan tienduizend bezoekers naar de stad.

De jubileumeditie van 2019 is meteen ook de zwanenzang van één van de grootste festivals van de buurt. Meer dan tienduizend toeschouwers zagen in september vorig jaar nog onder andere Gers Pardoel, Laura Tesoro, The Van Jets en Fisher-Z aan het werk. Maar er komt dus geen zestiende editie. “Er zijn verschillende redenen”, vertelt Sebbe. “De voorbije zomer kondigden een paar kernmedewerkers hun vertrek. We zijn maar met elf vaste leden en dan wordt het erg zwaar. Er haakte een hoofsponsor af en dat betekende dat we extra budget moesten vinden. En dat terwijl de kosten steeds oplopen. Tegelijk worden de regels alleen maar strenger. Zo waren we verplicht om extra veiligheidsagenten in te huren om bepaalde posten te bemannen. Alleen al die nieuwe reglementering kostte ons vorig jaar 6.000 euro extra. En zo zijn er nog een hoop andere regeltjes die ons steeds maar meer geld kosten.”

Rock Monsieur rekende op een verhoging van de toelage van de stad maar dat draaide anders uit. Die werd in 2014 nog gehalveerd naar 2.000 euro. “In december besliste het schepencollege dat het bedrag niet zou veranderen. Ondanks de goede relatie met de stad vermoeden we toch wel dat Festivhalle niet serieus genoeg genomen wordt. Nochtans wordt de stad regionaal op de kaart gezet Het brengt duizenden mensen bij elkaar en het slaagt er in om grote nationale en internationale artiesten naar de stad te lokken. De druk om financiële fondsen uit andere kanalen te halen werd zo te groot. Het kostenplaatje van een festival is een heel avontuur en niet zonder risico’s.” Het budget klokte vorig jaar af op net geen 203.000 euro.

Geen ruzie

Sebbe benadrukt dat alles positief eindigt. “Er is geen ruzie in de groep en we verwijten niemand iets. Ook de stad heeft hier geen schuld aan. We hebben met het bestuur jarenlang goed kunnen samenwerken en we zijn blij dat we ook heel wat logistieke steun kregen de voorbije jaren. Festivhalle stopt maar we kunnen wel terugblikken op enkele mooie edities. Ons festival is met ups en downs gegroeid. We begonnen ooit met hele straffe namen op het Possozplein en het festival groeide uit tot een gratis evenement aan de Leide waar we nog steeds topartiesten konden programmeren. Dat is wel iets waar we trots op kunnen zijn.”

Rock Monsieur blijft voorlopig nog bestaan. “Op 17 april is er nog de jaarlijks quiz Kwizzewizzewis in ’t Vondel. Die vindt gewoon plaats. Het kan best zijn dat we met Rock Monsieur nog iets organiseren. Maar wat dat kan worden weten we nog niet. Na de quiz organiseren we nog een bedankingsfeest voor alle vrijwilligers en partners van vorig jaar. Daarna zien we wel wat de toekomst brengt”, besluit Sebbe.