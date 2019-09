Festivhalle hoopt op 10.000 bezoekers op terrein langs de Leide Tom Vierendeels

11 september 2019

18u36 0 Halle Op de parking aan de Leide is deze week de grote tent van het gratis festival Festivhalle opgerezen. De organisatoren stellen alles in het werk om op tijd klaar te zijn voor de vijftiende editie van het driedaagse festival. Met onder meer een eigen bier, Gers Pardoel, Kapitein Winokio en The Van Jets hoopt de organisatie een tienduizendtal personen te lokken.

De eerste festivaldag is donderdag. “Traditiegetrouw is die iets rustiger, maar toch was die vorig jaar uitbundig genoeg”, vertelt voorzitter Sebbe Raemdonck. “We bieden ook ons eigen gebrouwen bier aan: Artiest. Met een alcoholpercentage van 6,2 procent is het niet te zwaar en het smaakt een beetje fruitig. Het bier hebben we naar aanleiding van onze vijftiende verjaardag laten brouwen en nog om de jubileumeditie te vieren hebben we een nog grotere tent geplaatst.” Die werd dinsdag al opgesteld terwijl woensdag de verdere afwerking van het terrein gestart is. Volgens Sebbe loopt alles volgens schema om op tijd klaar te zijn.

Het feest wordt vrijdag voortgezet. “Die dag programmeren we ook livegroepen”, weet Sebbe. “Zo komen Laura Tesoro en Gers Pardoel langs.” Daarnaast zullen ook Pigbag Army (discobar met Pascal Braeckman, Jan Van Eyken, Axl Peleman en Eline De Munck) en Dorothee Vegas & Like Maarten het hoofdpodium bestijgen. Op de ‘secret stage’, het buitenpodium, brengt ‘Smells like retro’ tal van deejays die de beste retroschijven door de speakers zullen laten knallen.

Zaterdag wordt het grove geschut bovengehaald met Zornik, Sons, Fischer-Z, Gestapo Knallmuzik en The Van Jets. Die laatste zijn momenteel aan hun afscheidstournee bezig. Op het buitenpodium nodigt For The Record enkele dj’s uit om de juiste sfeer te brengen. ‘s Namiddags gaat ook een kindernamiddag door met onder andere Kapitein Winokio.

Ticketprijs? Nul euro! Toegang is op de drie dagen volledig gratis.