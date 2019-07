Festivhalle beloont crowdfunders met goodies: Van een bak ‘Artiest’ tot een viptafel tijdens het festival Bart Kerckhoven

16 juli 2019

08u44 13 Halle De organisatoren van Festivhalle lanceren voor het eerst een crowdfundingcampagne om het evenement te financieren. De vzw Rock Monsieur hoopt 5.000 euro op te halen. Met nog een maand te gaan, staat de teller op 660 euro. Vorig jaar lokte Festivhalle nog tienduizend bezoekers.

Festivhalle is dit jaar op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september aan de vijftiende editie toe en daarom maken de organisatoren er een extra feestelijke editie van. Op de affiche staan vrijdag onder andere Gers Pardoel, Laura Tesoro en Pigbag Army. Zaterdag komen Kapitein Winokkio, Gestapo Knallmuzik, SONS, Zornik, Fisher-Z en The Van Jets naar Halle.

Kans voor lokale bands

Via deze link kan iedereen de organisatie financieel steunen om alles rond te krijgen. “Zoals elk jaar opnieuw willen wij de kans bieden aan lokale bands, artiesten en dj’s om de affiche te delen met topartiesten uit het Belgisch en internationaal muzieklandschap”, motiveren de vrienden van Rock Monsieur de keuze voor een crowdfunding. “Voor dit jubileum willen we nog meer kwalitatieve artiesten aanbieden. En nog altijd helemaal gratis. Om dit op poten te kunnen zetten en volgende edities te kunnen blijven garanderen, kunnen we alle steun gebruiken.”

Artiesten betalen

Rock Monsieur wil de opbrengst van de crowdfundingcampagne gebruiken om de artiesten te betalen, maar ook in logistiek, communicatie en promotie zal worden geïnvesteerd. Als er meer geld wordt ingezameld zal dat worden gebruikt om toekomstige edities te organiseren. Crowdfunders kunnen zelf een bedrag kiezen dat ze storten, maar hoe hoger het bedrag hoe mooier de beloning. Wie bijvoorbeeld 200 euro of meer stort krijgt een bak ‘Artiest’ (het bier dat de organisatie uitbrengt voor de jubileumeditie, nvdr.) en een zonnebril en T-shirt van Festivhalle. Je kan dan ook aanschuiven in het vip-restaurant tijdens het festival en je mag naar het bedankingsfeest. Maar zelfs wie 5 euro schenkt krijgt eeuwige roem door een vermelding op de ‘bedankingswall’ tijdens de driedaagse in september. Wie duizend euro of meer stort mag met zes personen aanschuiven in het vip-restaurant, kan rekenen op flessen cava en heel wat andere geschenkjes en haalt zelfs zes bakken Artiest in huis. Ook een uitnodiging voor het bedankingsfeest volgt dan.

De mensen van Rock Monsieur bedenken al jaren manieren om extra geld in te zamelen voor hun festival. Zo staan vrijwilligers aan de toog tijdens concerten in Vorst Nationaal. Die vergoedingen leveren dan weer ademruimte op voor Festivhalle. In cultureel centrum ’t Vondel organiseert Rock Monsieur jaarlijks ook de quiz ‘Kwizzewizzewis’ waar zestig ploegen aan deelnemen.