Familie van verongelukte Corwin (18) wacht op schadevergoeding: “Nog steeds psychologische begeleiding nodig om verlies te verwerken” Bart Kerckhoven

04 november 2019

15u43 0 Halle De familie van Corwin Van Volxem weet begin december welke schadevergoeding ze krijgen voor het verlies van hun zoon en broer. De 18-jarige jongen overleed vier jaar geleden na een verkeersongeval in Halle. Ze werden vandaag in de politierechtbank gehoord.

Op zondagochtend 16 augustus 2015 verloor bestuurder C.L. de controle over het stuur en reed in op een muurtje langs de Lenniksesteenweg. De wagen werd aan de overkant in de berm gekatapulteerd. Vier inzittenden raakten gewond, maar één van hen, Corwin Van Volxem, overleed later in het ziekenhuis. De chauffeur was dronken en werd veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel, 6.000 euro boete en een rijverbod van 5 jaar. In beroep werd die straf bevestigd en kreeg zijn vriendin M.V., die de wagen van haar moeder aan hem had uitgeleend, uiteindelijk een werkstraf nadat ook zij aanvankelijk een celstraf had gekregen.

Niet op het geld uit

Vier jaar later zijn alle juridische procedures nog niet voorbij. Dit keer boog de Halse politierechtbank zich over de schadevergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan de familie van Corwin. “Ze zijn niet op het geld uit”, aldus de advocaat van de familie. “Maar de dood van hun zoon en broer heeft natuurlijk wel een grote impact gehad op hun leven. Zijn moeder kon na het ongeval niet verder werken. Ze werkte destijds 35 uur per week en vandaag is dat nog maar 15 uur omdat ze het niet aankan. Zijn vader is een jaar werkonbekwaam geweest. Vandaag krijgen ze nog steeds psychologische begeleiding. We vragen dus een financiële compensatie en bedragen die in de lijn liggen van de tabellen die daarover opgesteld zijn.”

De tegenpartijen kregen maandag de kans om zich ook uit te spreken over de gevraagde bedragen. Politierechter Dina Van Laethem zal zich in december uitspreken over de schadevergoedingen.