Fakkeltocht wordt coronaproof evenement tijdens ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’ Amber Gys

11 oktober 2020

15u26 0 Halle Al meer dan 10 jaar worden op 17 oktober in Halle door de vzw Open Armen en andere welzijnsorganisaties sensibiliseringsacties georganiseerd. Dit jaar zal er door Covid-19 geen volwaarde actie kunnen plaatsvinden, maar wel een coronaproof initiatief.

Dit jaar zou er vooral gewerkt worden rond de thema’s dienstverlening en informatieverstrekking. Maar de coronacrisis heeft ook hier roet in het eten gegooid. De vzw open Armen wil de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’ niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom zal er op 17 oktober een kleinschalige fakkeltocht georganiseerd worden. De fakkeltocht start om 18 uur op het J. Possozplein in Halle en eindigt een halfuur later aan het stadhuis op het Oudstrijdersplein. Een mondmasker is verplicht en er wordt gevraagd om afstand van elkaar te houden. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 75 waardoor inschrijven verplicht is. Dat kan via dante.bardiau@samenlevingsopbouw.be of via 0493/40.58.72.

17 oktober staat bekend als de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’. Op die dag bruist het jaarlijks in Halle, maar ook op andere plaatsen in Vlaanderen. Er worden activiteiten georganiseerd die de bevolking en het beleid bewust maken over de armoedeproblematiek in de maatschappij.