Extra alcoholcontroles in juni in Vlaams-Brabant Tom Vierendeels

29 mei 2019

14u21 0 Halle De lokale politiezones en federale wegpolitie zullen in juni in de hele provincie Vlaams-Brabant extra controleren op het rijden onder invloed. Deze controles maken deel uit van het provinciaal actieplan tegen dronkenschap achter het stuur.

“Rijden onder invloed blijft in Vlaams-Brabant een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen”, motiveert provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a). “In ongeveer een op tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in Vlaams-Brabant gebeurden reed de chauffeur onder invloed van alcohol. Zelfs in relatief kleine hoeveelheden vergroot alcohol het ongevalsrisico”. Sinds 2013 daalt het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel gestaag in Vlaams-Brabant. In 2018 kende de provincie echter opnieuw een stijging. Vaststelling is wel dat er steeds minder zwaargewonden vallen. Het aantal verkeersdoden is van 64 in 2014 naar 34 in 2018 gedaald. Met de actie in juni wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en de justitiële overheden, een daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.

Met een alcoholgehalte van 0,5 promille loopt men 40% meer risico op een ongeval dan in nuchtere toestand. Bij 1,0 promille is het risico bijna 4 keer zo hoog en bij 1,5 promille is het ongevalsrisico zelfs meer dan 20 keer zo groot als dat van een nuchtere automobilist. Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van de ongevallen. Zo loopt men met een alcoholgehalte van 1,5 promille 200 keer meer risico op een dodelijk ongeval dan in nuchtere toestand. Ook als fietser of voetganger loopt men veel meer risico om bij een verkeersongeval gewond te raken naarmate men meer heeft gedronken.

“Eigenlijk is er maar één gouden regel als je moet rijden: drink geen alcohol”, besluit De Witte. “Dan hoef je ook niet bang te zijn dat je bij een controle tegen de lamp zou lopen. Er hangt je geen zware boete boven het hoofd en het belangrijkste: je brengt jezelf én anderen niet in gevaar in het verkeer”.