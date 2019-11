Ex komt in midden van nacht haar hond ophalen...en krijgt een stevige rammeling WHW

13 november 2019

15u09 0 Halle Een twintiger uit Halle riskeert 6 maanden met uitstel voor partnergeweld. De man irriteerde zich eraan dat zijn vriendin te vaak uitging en ging daarom door het lint.

De twee vormden sinds maart van vorig jaar een koppel. In september ontstonden er echter strubbelingen en recht evenredig met zijn cannabisgebruik werd hij ook gewelddadiger. Daarom zette ze eind november een punt achter de relatie. In de nacht van 30 november op 1 december kreeg zij na een nachtje uitgaan het ietwat vreemde idee om haar hond bij hem te gaan ophalen. Hij werd wakker en meteen ontstond er een scheldpartij. Na enkele duwen en kletsen nam hij haar in een wurggreep en daarna wilde hij haar met de haren naar buiten sleuren. Opvallend: beiden dienden hierna klacht tegen elkaar in voor slagen en verwondingen. Uiteindelijk werd enkel hij vervolgd. “Beklaagde heeft last van waanideeën en psychoses ten gevolge van overmatig cannabisgebruik”, aldus het parket, dat als probatievoorwaarde dan ook vroeg dat hij zich zou laten behandelen hiervoor. Ook de verdediging erkende dit. “Het gaat hier over een ziek persoon. Hij stoorde zich aan haar uitgaansgedrag en daarom waren ze uiteen. Die nacht kwam dat boven met de feiten tot gevolg.” Uitspraak op 28 november.