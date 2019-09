Europese dag zonder verkeersdoden: bijna de helft te snel in Halse zone 30 Tom Vierendeels

30 september 2019

12u57 5 Halle De lokale politiezone Zennevallei heeft deelgenomen aan de ‘European Day Without A Road Death’, een dag waarbij gestreefd werd naar geen verkeersdoden. Er werden een hele dag controles uitgevoerd op verschillende zaken. In de Halse ‘zone 30' reed zo’n 43 procent te snel. Dertien personen droegen hun gordel niet.

De Europese actiedag, afgekort naar EDWARD, vond vorige week donderdag plaats, maar de resultaten werden nu pas bekend gemaakt door de politie. De focus ging naar de meest voorkomende killers in het verkeer zoals het niet dragen van de gordel, rijden onder invloed, te snel rijden en afleiding.

‘s Ochtends werd gecontroleerd op gordeldracht en in het bijzonder ook naar beveiligingssystemen voor kinderen. In totaal kregen vijftien bestuurders een proces-verbaal, waaronder drie voor het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem. Kort na de middag werd de flitswagen van stal gehaald in opgesteld langs de Bergensesteenweg. 95 bestuurders op een totaal van 2.032 redden sneller dan de toegelaten zeventig kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 108 kilometer per uur en acht chauffeurs werden aan de kant gezet en aangesproken op hun overtreding.

Nadien vond een snelheidscontrole plaats in het centrum van Halle waar dertig kilometer de maximale snelheid is. In totaal werden 91 wagens geflitst op een totaal van 212 oftewel zo’n 43 procent.