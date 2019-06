Essenbeek viert feest tijdens Vlaamse kermis met De Romeo’s en death ride Bart Kerckhoven

20 juni 2019

08u48 4 Halle Essenbeek viert dit weekend opnieuw feest tijdens de Vlaamse kermis. Vrijdag is er al een kubbtornooi maar zaterdag valt er de hele dag door wat te beleven in het centrum van het dorp.

Vrijdag 20 juni strijden verschillende ploegen om de overwinning in het kubbtornooi dat plaats vindt aan het jeugdheem en muzikaal opgeluisterd wordt door het dweilorkest D’Hopmaten. Maar zaterdag is natuurlijk de hoogdag van de Vlaamse kermis. De hele dag door is er kinderanimatie en staan er springkastelen en andere toestellen opgesteld. Nieuw dit jaar is zelfs een zes meter hoge death ride. Café ‘Ba Prinsj’ opent ook voor één dag de deuren en daar worden foto’s van de plaatselijke chiro tentoongesteld. Vanaf 6 uur tot 13 uur is er een rommelmarkt. De zomercross voor wielertoeristen staat ook opnieuw op het programma. Vanaf 10.30 uur wordt de barbecue aangestoken en in de namiddag starten de optredens. De kinderen kunnen zich uitleven tijdens Benjamin’s Kindershow en Jeuk maar ook het oudere publiek zal zich amuseren tijdens optredens van De Romeo’s, Magnet, Nina Butera, The Fools en The Love Heroes. Het volledige programma is te vinden op de Facebookpagina van de Vlaamse kermis.