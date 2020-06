Esenbeek krijgt schoolstraat aan Heilig Hart&College: maatregel wordt donderdag al ingevoerd Bart Kerckhoven

24 juni 2020

17u46 3 Halle De Kasteelstraat in het Halse gehucht Essenbeek wordt vanaf donderdag 25 juni aan het de lagere school van het Heilig Hart&College een schoolstraat. Dat betekent dat de straat er bij de start en het einde van de school enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en buurtbewoners.

De veiligheid aan de schoolpoort in Essenbeek is al jaren een bezorgdheid van zowel de directie als de ouders van de kinderen. Door de coronacrisis wordt er nu wel een drastische maatregel genomen want de straat wordt voor en na school zo goed als verkeersvrij gemaakt ter hoogte van de school. “Door de algemene voorzorgs- en hygiënemaatregelen wachten ’s morgens en ’s avonds heel wat leerlingen en ouders buiten op de stoep aan de ingang van het Heilig-Hart & College in Halle”, klinkt het bij de stad.

“Op die tijdstippen is er bovendien een enorme verkeersdruk in de buurt door ouders die hun kind met de wagen naar school brengen. Omwille van de veiligheid wordt de Kasteelstraat in de buurt van het Heilig-Hart & College daarom ’s morgens en ’s avonds een schoolstraat.” Concreet betekent dit dat er geen autoverkeer mogelijk is in de straat tussen 8 uur en 8.30 uur en tussen 15 uur en 15.45 uur. Op woensdag is dat ook geval tussen 12 uur en 12.30 uur. De straat al op die momenten afgesloten worden met nadarhekkens. “De school zal de schoolstraat nog tot het einde van het schooljaar uittesten om goed te kunnen beoordelen of dit een oplossing op lange termijn kan zijn en ook volgend schooljaar verder kan gezet worden”, aldus de stad nog.