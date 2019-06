Erkenning voor eeuwenoude Sint-Veroonmars: Lembeekse paassoldaten staan op lijst van Vlaams immaterieel cultureel erfgoed Bart Kerckhoven

25 juni 2019

14u55 72 Halle De Sint-Veroonmars in Lembeek staat voortaan op de lijst van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Dat maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) bekend.

De Lembeekse paassoldaten werkten twee jaar lang aan een lijvig dossier om erkend te worden. De laatste soldatenommegang van Vlaanderen behoort nu dus officieel tot het Vlaams erfgoed. Op paasmaandag trekken traditioneel honderden Lembekenaren verkleed als soldaat langs de grenzen van het dorp om zo het reliekschrijn van patroonheilige Sint-Veroon volgens de overlevering te beschermen. Tegelijk volgen telkens nog eens honderden bedevaarders dat schrijn tijdens een mars van achttien kilometer.

Extra publiciteit

De paassoldaten stelden zelf een werkgroep samen om de erkenning van de Vlaamse overheid te krijgen. De titel van Vlaams immaterieel cultureel erfgoed is een erkenning waar geen middelen aan verbonden worden maar zo wordt wel onderstreept dat het om een eeuwenoude traditie gaat die diep geworteld zit in de Lembeekse geschiedenis. Het levert de soldatenommegang ongetwijfeld ook nog extra publiciteit op in Vlaanderen en daarbuiten.

Gatz heeft ook nog goed nieuws voor enkele andere Lembekenaren, want de muziekkunst van het jachthoornblazen staat ook op de lijst van Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Rallye Sint-Veroon Lembeek is een van die verenigingen die het jachthoornblazen in ere houdt.