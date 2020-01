Er verdwijnt alweer een monument in de Basiliekstraat: In ’t Boerinneke houdt grote uitverkoop Bart Kerckhoven

25 januari 2020

Één van de oudste winkels in de Basiliekstraat in Halle sluit binnenkort de deuren. In ’t Boerinneke was meer dan honderd jaar gevestigd in de winkelstraat maar de huidige uitbaatster gaat met pensioen. De textielwinkel specialiseerde zich in nachtkleding van kwaliteitsmerken en opende al eind negentiende eeuw de deuren. De uitbaatster, die 46 jaar lang in de kleinhandel stond, organiseert nu een grote uitverkoop. Eind april sluit In ’t Boerinneke dan definitief de deuren.

In oktober vorig jaar sloot ook al een monument de deuren in de Basiliekstraat. Toen werd kledingzaak Dem’s Fashion failliet verklaard.