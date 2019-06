Enige fontein van Halle staat droog door personeelsgebrek: “Jammer maar we moeten keuzes maken” Bart Kerckhoven

26 juni 2019

09u05 0 Halle Wie tijdens deze warme dagen afkoeling wil zoeken in de enige openbare fontein van de stad is er aan voor de moeite. De fontein op het Stationsplein staat namelijk droog en dat heeft vooral te maken met een personeelsgebrek bij de stad Halle.

Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) vroeg op de gemeenteraad meer uitleg aan het schepencollege omdat de fontein normaal zou moeten werken van april tot november en dat van 6.30 uur tot 23 uur. Schepen van Openbaar Domein Johan Servé (Sp.a) antwoordde dat een personeelsgebruik op zijn diensten de oorzaak van het probleem is. “In november vorig jaar werd een bestek opgemaakt en kon een opdracht gegund worden voor een nieuw onderhoudscontract voor de fontein maar de persoon die het dossier beheerde is vertrokken”, aldus Servé. “Intussen staan er twee vacatures open op de dienst en zijn er andere prioriteiten. Zo werken onze mensen aan dossiers om wateroverlast te bestrijden maar ook de wegomleidingen die uitgestippeld moeten worden en andere ondersteunende maatregelen voor de werken aan de bruggen over het Kanaal Brussel-Charleroi vragen veel tijd en energie. Om die reden functioneert de fontein voorlopig niet. Ik vind dat ook jammer maar er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden.”