Enige crisis- en noopopvangcentrum van Halle-Vilvoorde sluit definitief: “Maar nood aan hulpverlening zal nog groter worden” Bart Kerckhoven

13 december 2019

16u56 3 Halle Het enige crisis- en noodopvangcentrum in Halle-Vilvoorde sluit de deuren. Sinds 2000 werden er in Haven 21 bijna drieduizend mensen in uitzichtloze situaties geholpen. De opvang wordt voorlopig in studio’s in Halle en Vilvoorde georganiseerd. “We roepen alle gemeentebesturen in de regio op om samen oplossingen te zoeken”, zegt directeur Elise Moriau van CAW Halle-Vilvoorde.

De voorbije negentien jaar was Haven 21 voor 2.746 mensen letterlijk voor even een veilige haven. Enkele getuigen doen hier hun verhaal. In het gebouw langs de Brusselsesteenweg kregen ze een korte tijd onderdak en tijd om hun leven op de rails te zetten. “Mensen komen hier terecht om uiteenlopende redenen”, zegt adjunct Shari Robijns van CAW Halle-Vilvoorde. “We vangen slachtoffers op van huiselijk geweld maar ook mensen met een drugprobleem of jongeren die dakloos worden en geen netwerk om zich heen hebben. Die verscheidene doelgroepen hebben we jarenlang geholpen in Haven 21.”

Omdat het gebouw helemaal versleten is werd beslist om de werking stop te zetten in Halle. Voorlopig kunnen mensen opgevangen worden in vijf studio’s in Halle en zeven in Vilvoorde. “Maar het aanbod is niet groot genoeg om aan de vraag te voldoen”, zegt directeur Elise Moriau. “Voor ons CAW is het financieel zwaar om dragen. We huren onder andere op de privémarkt om mensen in problemen toch aan onderdak te helpen. Daar gaat geld naar toe terwijl we dat eigenlijk in de hulpverlening willen steken.”

Dit is geen ver-van-ons-bedshow. Het kan je broer, neef of vriend zijn die hier ooit aanklopt voor hulp. Nu de Vlaamse overheid bespaart op onze middelen is de nood aan geld net extra groot om goede hulpverlening aan te bieden. Directeur Elise Moriau van CAW Halle-Vilvoorde

In Halle en Vilvoorde is er dus voorlopig een aanbod maar omdat het aantal mensen die om hulp vragen stijgt, moeten er ook dringend in andere steden en gemeenten initiatieven genomen worden. “We doen een oproep aan alle 35 gemeenten in ons werkgebied om ons te helpen om opvang mogelijk te maken voor de meest kwetsbare mensen”, zegt Moriau. “We rekenen onder andere op het Toekomstforum Halle-Vilvoorde waar al die besturen samen zitten. Dit is geen ver-van-ons-bedshow. Het kan je broer, neef of vriend zijn die hier ooit aanklopt voor hulp. Nu de Vlaamse overheid bespaart op onze middelen is de nood aan geld net extra groot om goede hulpverlening aan te bieden.”

Lokale binding krijgt voorrang

En dan is er nog een ander probleem. De nieuwe Vlaamse regering past de regels voor toewijzing van sociale woningen aan zodat die nu chronologisch toegewezen zullen worden met voorrang voor mensen die een lokale binding kunnen aantonen. “Dat betekent dat het moeilijk zal worden om mensen van een tijdelijke opvang door te laten stromen naar een definitieve huisvesting”, legt Shari Robijns uit. “Want iemand die opgroeide in Halle maar elders in de problemen belandde zal zo altijd op die lijst blijven staan. De nood zal dus stijgen terwijl we daar vandaag geen antwoord op hebben.”

Het gebouw in Halle zal binnen enkele jaren gesloopt worden. De organisatie Vlabinvest zal het pand van de provincie kosteloos overnemen en dan in erfpacht doorgeven aan de stad. In afwachting van een nieuwbouwproject dat een tiental studio’s omvat zal er ruimte zijn voor een tijdelijk sociaal-cultureel project.