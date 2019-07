En plots werd een travestiefeestje op de Grote Markt gebouwd… Hallemaal Gelijk strikt Miss Davina en Brooklyn Stone voor een optreden Bart Kerckhoven

02 juli 2019

07u22 13

Wie zaterdagavond een terrasje meepikte op de Grote Markt in Halle werd onverwacht getrakteerd op een travestiefeestje. Miss Davina en Brooklyn Stone doken er die avond op aan café Maurice waar ze meteen alle aandacht naar zich toe trokken. “Deze travestie-avond is niet de eerste party die we in hartje Halle bouwen”, vertelt Geert Vanhassel, één van de bezielers van Hallemaal Gelijk. “Eind mei organiseerden we een live-uitzending van het Eurovisiesongfestival in de Klinkoet en een Eurosong top 50 op Stadsradio Halle. De volgende weken trekken we met een delegatie naar Roze Maandag in Tilburg en de Gaypride in Antwerpen. We kiezen bewust voor een travestie-avond. Enerzijds is het puur amusement voor een breed publiek. Anderzijds onderstreept het onze visie dat iedereen vooral zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar zoektocht naar de eigen identiteit.” Maandelijks organiseert Hallemaal Gelijk ook praatavonden. De organisatie wil de holebigemeenschap samenbrengen tijdens leuke activiteiten en een luisterend oor bieden aan al wie vragen heeft rond zijn seksualiteit. De organisatie is op Facebook te vinden maar ook op apps als en op de apps Grindr, Gayromeo, HER en Zoe. Via mail is de groep bereikbaar op HallemaalGelijk@gmail.com.