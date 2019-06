Ellen en Gert-Jan openen met Falco eerste fietsbar in Halle: “Zelfs al Engelse wielertoeristen kunnen helpen” Bart Kerckhoven

17 juni 2019

16u49 0 Halle In de grote steden duiken ze steeds vaker op, maar voor Halle is het een primeur: Op de Beestenmarkt opende de eerste fietsbar. Ellen De Broyer en Gert-Jan Staelens hopen vooral de fietsliefhebbers naar Falco te lokken. “Maar iedereen is welkom om van onze zelfgemaakte taart te proeven”, knipoogt Ellen.

We nemen steeds vaker de fiets om te ontspannen of files te ontwijken en dat leverde Ellen en Gert-Jan de inspiratie om in het centrum van Halle een heuse fietsbar te openen. “We zijn zelf grote fietsliefhebbers”, vertelt Ellen. “En dan stap je in grote steden wel al eens een fietsbar binnen. De eerste fietsbars openden in Antwerpen en Gent maar nu zie je het in verschillende Vlaamse steden opduiken. In onze streek is het nog niet ingeburgerd. Het concept wordt door iedere uitbater wel wat anders ingevuld. Wij verkopen vooral trekking-fietsen en alle materiaal dat erbijhoort. We kiezen voor specifieke merken die je nergens anders vindt. Dat betekent ook dat we niet met de bestaande fietsenwinkels in Halle gaan concurreren. Dat is zeker niet de bedoeling. Zo hebben we bijvoorbeeld enkel kleding van het Zweedse merk ‘Void Cycling’ in de rekken. Dat zal je in de buurt niet snel vinden. Het is ook niet de bedoeling dat mensen hier hun stadsfiets voor een onderhoud inleveren. Dat kan elders. Maar als er een depannage moet gebeuren gaan we wel helpen natuurlijk. Onlangs stopte hier zelfs nog een groepje Engelse wielertoeristen omdat één van de fietsers materiaalpech had. We zijn blij dat we die opnieuw op weg konden helpen.”

We kiezen voor specifieke merken die je nergens anders vindt. Dat betekent ook dat we niet met de bestaande fietsenwinkels in Halle gaan concurreren. En het is ook niet de bedoeling dat de mensen hun stadsfiets hier binnenbrengen voor onderhoud. Dat kan elders. Bij een depannage helpen we wel natuurlijk Ellen De Broyer

Over het interieur van de fietsbar is goed nagedacht. Ellen en Gert-Jan roepen graag een retrosfeer op. Eddy Merckx dendert over de cols op zwart-wit foto’s aan de muur, de tafeltjes zijn weggeplukt uit een oud cafeetje en de toog wordt gevormd door kasten die ooit in een villa dienst deden. De jaren zestig herleven even. “De ruimte is wat beperkt maar iedereen is welkom”, zegt Ellen. “We serveren zelfgemaakte taart en koffie die eerlijk geproduceerd wordt. We hebben wat streekbieren op de kaart gezet. We wilden het hier extra gezellig maken en er tegelijk onze stempel op drukken. Je hoeft zeker geen afgetrainde avonturier te zijn om hier iets te drinken. We zenden natuurlijk wel heel wat wielerwedstrijden uit en ik vermoed dat veel gesprekken over het fietsen zullen gaan maar iedereen is welkom.”

Fietsverhuur

Het koppel verhuurt verder fietsen zodat toeristen de streek vanuit Halle kunnen ontdekken en organiseert intussen ook ‘social rides’. Die fietstochtjes vertrekken aan de fietsbar. “Zo maken we van het fietsen een sociaal gebeuren”, zegt Ellen. “Het zijn geen wedstrijdjes en we passen de snelheid altijd aan de deelnemers aan. Fietsen moet vooral leuk zijn. Dat willen we met onze fietsbar ook uitstralen. Het is de perfecte sportieve ontspanning.”

Fietsbar Falco open van donderdag tot en met zondag van 9.30 uur tot 18 uur. Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina van Falco.