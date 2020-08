Elisabethpark enkele dagen afgesloten voor onderhoudswerken Bart Kerckhoven

23 augustus 2020

11u50 0

Het Elisabethpark achter de bibliotheek in Halle wordt vanaf maandag 24 augustus enkele dagen afgesloten. De bloemenweide die er enkele jaren geleden werd aangelegd is aan vernieuwing toe. “De bovenste grondlaag van de bloemenweide wordt eerst verwijderd”, laat de stad weten. “Nadien wordt de grond een aantal keren bewerkt om de onkruidzaden in de toplaag te bestrijden. In oktober wordt dan de nieuwe bloemenweide ingezaaid. Het bloemenmengsel dat we gebruiken is een inheems en lokaal geoogst mengsel dat specifiek voor deze locatie werd samengesteld in samenwerking met Ecoflora.”

Omdat er machines ter plaatse moeten komen wordt het park vier dagen afgesloten. Tot en met donderdag 28 augustus zal er gewerkt worden. De speeltuin en het wandel- en fietspad rond het park blijven wel bereikbaar.