Elders een flop maar bij Colruyt Group een succes: de kantoorbus blijft naar Halle rijden Bart Kerckhoven

08 oktober 2019

Het Office on Wheels-project waarbij werknemers van een bedrijf op een bus kunnen werken wanneer ze pendelen blijkt een flop maar bij Colruyt Group blijft de bus op het traject tussen Halle en Gent wel rijden. “Het project is bij ons zeker geen flop”, zegt woordvoerster Hanne Poppe van Colruyt Group. “Meer nog, het is een goed werkend verhaal waar we mee doorgaan. We hebben een capaciteit voor zesentwintig mensen in onze bus en die zit zo goed als elke dag vol.” De bus pendelt tussen Gent en Halle. De eerste kantoorbus rijdt drie jaar geleden uit in Halle en werd als proefproject van de Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers (BAAV) en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) voorgesteld. Het zogenaamde Office on Wheels-concept werd nog uitgebreid naar andere bedrijven maar sloeg daar dus niet aan. De kantoorbus wordt in Halle trouwens overdag ook voor andere doeleinden ingezet. Zo kunnen kansarmen er mee boodschappen doen aan een goedkoop tarief. Zij worden opgehaald en teruggebracht van en naar de supermarkt.