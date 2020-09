Eindelijk wat groen op het Stationsplein: pop-uppark met een boodschap tijdens Week van de Mobiliteit Bart Kerckhoven

21 september 2020

09u19 1 Halle Er is een pop up-park verrezen op het Stationsplein in Halle. Tijdens de Week van de Mobiliteit kunnen pendelaars maar ook buurtbewoners en toevallige voorbijgangers er even genieten van al het groen.

Het gaat om een actie van de stad Halle en de organisatie Autodelen.net en de mensen van het project Opgewekt Pajottenland. Met de toepasselijke naam ‘Verover de Ruimte’ willen ze aantonen wat er allemaal kan gebeuren met ruimte die vrijkomt wanneer er minder wagens moeten parkeren op privé-eigendom. Met de actie wil men vooral de voordelen van het autodelen in de kijker zetten omdat dergelijke projecten per deelwagen acht parkeerplaatsen uitspaart. “Tegelijk is het voor ons als stadsbestuur een leuke test om het plein al wat te vergroenen”, zegt schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke (Groen). “We hebben al beslist om het plein wat aantrekkelijker te maken met groene elementen. Daarvoor is al een budget voorzien. We krijgen alvast leuke reacties van de mensen en dat betekent dus dat we op goede weg zijn.”