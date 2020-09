Eerste sociaal toerismekantoor in Halle opent woensdag Bart Kerckhoven

15 september 2020

13u38 0 Halle Het Rap op Stap-kantoor opent op woensdag 16 september in het Sociaal Huis de deuren. Mensen die financieel krap zitten kunnen er aan voordelige tarieven toch uitstappen en vakanties boeken.

Het sociaal toerismekantoor zal zeshonderd aanbiedingen hebben met een stevige korting. Zo zijn er museumbezoekjes en pretparkuitstapjes, maar ook verblijven in B&B’s, vakantieparken en hotels opgenomen. Mensen met een beperkt inkomen, in schuldbemiddeling of met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit komen in aanmerking, net als Kom!Pas-houders.

Vrijwilligers baten het kantoor uit en begeleiden elke persoon. Er wordt een budget samengesteld en de mensen gaan ook op zoek naar aangepast vervoer. Het kantoor is te vinden in het Sociaal Huis langs de August Demaeghtlaan en zal elke woensdag open zijn van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Het Rap op Stap-kantoor was een van de ideeën die gelanceerd werden door de inwoners tijdens de campagne ‘Idee ZKT stad’.