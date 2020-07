Eerste rommelmarkt in maanden op Possozplein: “Iedereen keek hier enorm naar uit” Bart Kerckhoven

19 juli 2020

15u29 0 Halle De rommelmarkt op het Possozplein in Halle trok zondagochtend honderden bezoekers. Het was voor het eerst sinds vijf maanden dat het rommelmarktcomité nog eens standhouders mocht ontvangen. Door de coronacrisis werden sinds februari de maandelijkse edities afgelast.

“Het enthousiasme was groot”, zegt Ronny Guillaume van het rommelmarktcomité. “Iedereen keek hier enorm naar uit. Organisatorisch hadden we wel veel meer werk. Standhouders moesten vooraf inschrijven, we tekenden alle standen op anderhalve meter van elkaar af en vragen de hele ochtend aan mensen zeker hun mondmasker niet vergeten op te zetten en de handen te ontsmetten.”

Door de uitgebreidere terrassen op de Grote Markt en omliggende straten moest de rommelmarkt uitwijken naar het Possozplein. Dat plein bleek wel geschikt voor het evenement. “Maar ik vind het wel jammer voor de cafébazen die wellicht daardoor minder klanten zien”, zegt Ronny. “Als de standjes langs de cafés opgesteld staan, is dat voor hen toch leuker. Dat is altijd al de charme geweest van onze rommelmarkt in het centrum.”

Het is nu afwachten of de organisatie opnieuw maandelijks kan plaatsvinden.