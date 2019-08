Eerste regenboogzebrapad van de provincie ligt in Halle Bart Kerckhoven

30 augustus 2019

Vanochtend werd op de hoek van de Arkenvest en de Basiliekstraat een regenboogzebrapad aangelegd. De stad laat al elk jaar de regenboogvlag wapperen op de Internationale Dag tegen homofobie en transfobie als symbool tegen elke vorm van discriminatie of geweld tegen holebi’s en transgenders. Maar holebivereniging Hallemaal Gelijk vroeg de stad of het mogelijk was om dat symbool ook een definitief plekje in het stadsbeeld te geven. Zo werd dan het eerste regenboogzebrapad van de provincie Vlaams-Brabant in Halle aangelegd. De kleuren werden tussen de belijning geschilderd.