Eerste markt sinds start coronacrisis lokt heel veel bezoekers… regels volgen blijkt niet altijd eenvoudig Bart Kerckhoven

21 mei 2020

11u23 5 Halle De eerste markt in Halle sinds de uitbraak van de corona-epidemie trok donderdagochtend meteen honderden bezoekers. Bezoekers moesten aan de ingang van de markt hun handen ontsmetten en volgden daarna een afgebakend parcours. Toch zorgden deze maatregelen niet voor een perfect coronaproof marktverloop. De regels van social distancing werden namelijk vaak niet gerespecteerd. En ondanks de oproep van de stad, maakten velen er toch een gezinsuitstap van.



De stad zette een heel parcours uit langs de kramen op het Possozplein zodat bezoekers in één richting van de ingang naar de uitgang van de markt konden stappen. Mondmaskers waren niet verplicht, maar veel klanten hadden er toch eentje op. De marktkramers droegen wel allemaal verplicht bescherming. “Het is onze eerste markt sinds de start van de coronacrisis”, vertelde een groenteverkoper. “We wisten niet wat we konden verwachten, maar tot nu toe zijn we tevreden. Er zijn veel mensen op stap. Het is natuurlijk mooi weer en een feestdag. Als het een volgende keer regent, zullen de klanten misschien al die moeite niet meer doen.”

De populairste kramen? ’s Ochtends stond er plots een lange file aan het bloemenkraam. Iets later was het kippenkraam erg in trek en zwol ook hier de rij aan. Weinig mensen hielden zich aan de regels van social distancing. Anderhalve meter afstand houden bleek zelfs soms gewoon onmogelijk, wegens te weinig ruimte. Dat zag ook schepen voor Lokale Economie Johan Servé (Sp.a) die mee de markt in goede banen leidde. “Het is druk, maar de wachtrij aan de ingang valt nog mee” vertelde hij. “De mensen schuiven vijf tot tien minuten aan en intussen houden we bij hoeveel klanten we toelaten. Tussen 9 uur en 10 uur waren er al tweeduizend mensen aan de ingang gepasseerd. Ik merk wel dat er veel bezoekers toch in gezelschap boodschappen komen doen. Maar we hebben wel gevraagd dat slechts één lid van een gezin naar de markt gaat. Zo is er meer ruimte voor iedereen en is het veiliger. De stadswachten zullen nog rondgaan op de markt om mensen te vragen afstand te bewaren.”

Evaluatie

Vrijdag volgt een eerste evaluatie. “We moeten ons plan natuurlijk bijsturen waar nodig. Zo zullen we het kippenkraam allicht een plaats moeten geven waar er meer ruimte is”, legt Servé uit. “Aan De Leide zullen we de kramen ook aan één kant laten opstellen. En zo stellen we tijdens de markt een lijstje op met dingen die aangepast moeten worden. Eén ding merk ik wel: De Hallenaar gaat nog graag naar de markt. Gelukkig kunnen we die dan ook opnieuw organiseren.”