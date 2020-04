Eerste coronabesmetting in assistentiewoningen Ten Hove: bewoners moeten in hun flat blijven Bart Kerckhoven

18u36 0 Halle In de assistentiewoningen Ten Hove in de wijk Windmoleken is voor het eerst een coronabesmetting vastgesteld. De getroffen bewoner is opgenomen in het ziekenhuis. Er worden door de stad intussen extra voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De getroffen bewoner is opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria. “Alle bewoners en hun familieleden en het personeel werden vanmiddag op de hoogte gebracht”, laat het stadsbestuur weten. “De bewoner werd zondag reeds in quarantaine geplaatst nadat de eerste symptomen zijn opgedoken.”

De stad benadrukt dat er geen reden tot paniek is omdat alle nodige maatregelen getroffen werden. Maar om de verdere verspreiding tegen te gaan worden de maatregelen wel nog wat verstrengd. “Zo wordt aan alle bewoners gevraagd om in hun flat te blijven, enkel noodzakelijke verplaatsingen te doen en het contact met de andere bewoners zoveel mogelijk te beperken”, klinkt het.

Afleveren aan de ingang

“Om die reden zullen er geen maaltijden meer geserveerd worden in de cafetaria. Familie en vrienden waren al niet meer toegelaten in de assistentiewoningen”, aldus het stadsbestuur. “Nu vragen we ook aan de mantelzorgers of familieleden die de boodschappen verzorgen, om de assistentiewoningen niet meer te betreden. Boodschappen kunnen wel afgeleverd worden aan de ingang van de assistentiewoningen. We weten dat sociaal contact voor onze bewoners zeer belangrijk is. Maar we nemen liever het zekere voor het onzekere om erger te voorkomen.”