Een zwerfvuilopruimer, stiksters en natuurlijk zorgverleners… Halle zet haar coronahelden in de kijker Bart Kerckhoven

21 september 2020

12u58 0 Halle De stad heeft naar jaarlijkse gewoonte enkele inwoners en verenigingen uitgeroepen tot ‘duurzame helden’. Dit keer nomineerde ze vooral instanties die zich tijdens de coronacrisis ingezet hebben voor de medemens.

De ‘duurzame helden’ worden elk jaar genomineerd in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties vijf jaar geleden in het leven riepen. De helden van Halle deden de voorbije maanden uiteenlopende zaken. Zo haalde Eric Vandevijver meer dan ooit zwerfvuil op in de straten, stikten de vrijwilligers van SOS Mondmaskers meer dan 42.000 mondmaskers en verzamelde Halle Helpt meer dan driehonderd mensen die anderen wilden helpen. De medewerkers van Habbekrats zorgden ervoor dat hun jongerenhuis tijdens de zomervakantie een veilige plek was voor de jongeren, in de Moskee Arrahman werd een voedselbedeling opgezet en ook de organisaties VW AIAmal en SOEM organiseerden solidariteitsacties. Colruyt Group leverde boodschappen rechtstreeks aan het zorgpersoneel en riep klanten en medewerkers op om zelf mondmaskers te maken waardoor er 185.000 exemplaren aan de zorg geschonken konden worden. Tijdens de zomermaanden gaven vijftig Leerbuddy’s bijles aan kinderen. Maar ook de zorgverleners werden natuurlijk opgenomen in het lijstje van coronahelden. Beweging.net Halle sluit het rijtje. Die organisatie lanceerde een oproep om oude computers in te zamelen en zo kwetsbare leerlingen te helpen.