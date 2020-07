Een zomer lang verkeershinder op A8 in Halle: wegdek wordt vanaf 13 juli vernieuwd Bart Kerckhoven

01 juli 2020

13u17 8 Halle Het Agentschap Wegen en Verkeer laat vanaf 13 juli het wegdek vernieuwen op de A8 in Halle. Het traject waar er gewerkt wordt strekt zich uit vanaf afrit 23 (Tubeke) tot afrit 22 (Halle). Tijdens de werken kan het verkeer er in beide richtingen maar over één rijstrook.

Om de hinder te beperken wordt er tijdens het bouwverlof doorgewerkt. Wegen en Verkeer verwacht wel verkeershinder omdat de op- en afrittencomplexen tijdens de werken gedeeltelijk of volledig afgesloten moeten worden. Het wegdek van de A8 in Halle wordt over een afstand van ongeveer 3,5 kilometer volledig vernieuwd. Ook de vangrails worden vervangen. In een eerste fase, die duurt van 13 juli tot en met 3 augustus, zal de aannemer tegelijk in de richting van Edingen en in de richting van Halle werken. In de middenberm worden wel lokale doorsteken voorzien zodat het verkeer kan doorrijden. De op- en afritten in Tubeke en de oprit in Halle zijn dan wel afgesloten. Via de Edingensesteenweg kan er wel omgereden worden om de op- en afrittencomplexen te bereiken. Nadien volgt dan een tweede fase.

Wegen en Verkeer kondigt intussen nog meer werken aan in het najaar aan de aansluitingen met de Brusselse Ring en de op- en afritten zelf in Halle en Tubeke. De definitieve planning moet wel nog opgemaakt worden.