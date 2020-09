Een ‘zittende polonaise’ en ‘bubbelende feestvierders’: zo bouwen carnavalisten in Halle eindelijk een feestje: “Hoog tijd dat we nog eens afspraken!”

Halle

Het is nooit te laat op het seizoen voor een streep carnavalsmuziek. En zelfs in coronatijden mag er een feestje gebouwd worden. Halattraction bracht daarom de Halse carnavalisten samen tijdens ‘Blikskes en Bubbels’. Het werd voor hen het eerste evenement sinds de organisatie door corona Carnaval Halle moest afgelasten . “Het was tijd dat we nog eens afspraken”, zegt voorzitter Jos Appelmans. “We wilden iedereen laten weten: we leven nog!” Wij gingen zondagnamiddag de sfeer opsnuiven langs de Leide.