Eén team van zorgverleners voortaan op ‘coronaronde’ in de Zennevallei Bart Kerckhoven

08 april 2020

In de Zennevallei zal voortaan één team patiënten die besmet zijn met het coronavirus of vermoedelijk het virus opliepen thuis verzorgen. Het gaat om een ploeg van verzorgenden en verpleegkundigen die dagelijks een ronde zullen maken. Het gaat om een samenwerking van de stad Halle, de OCMW’s van Beersel en Sint-Genesius-Rode, I-mens, Ferm, Welzijnskoepel West-Brabant, Familiehulp en het Wit-Gele Kruis samen met de Eerstelijnszone Zennevallei. Het gaat om zogenaamde cohortzorg. De patiënten kunnen die cohortzorg wel enkel aanvragen via hun huisarts.