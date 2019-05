Eén op vijf gezinnen steunde Rode Kruis Halle tijdens stickeractie Bart Kerckhoven

31 mei 2019

08u08 0

Het Rode Kruis van Halle is tevreden over de voorbije stickeractie. Er werden door de vrijwilligers in Halle 3.158 stickers en ongeveer tweeduizend gadgets verkocht. De organisatie berekende dat zo één op vijf gezinnen het Rode Kruis gesteund hebben met de actie. De opbrengst zal de Halse afdeling gebruiken om het wagenpark te vernieuwen, de vrijwilligers op te leiden en materiaal aan te kopen.