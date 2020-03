Een nieuw dansje en een hip jasje: zelfs op TikTok krijgt oude wereldhit ‘Clap Clap Sound’ een tweede leven Bart Kerckhoven

27 maart 2020

09u28 0 Halle Jan Neef heeft de oude accordeonhit ‘Clap Clap Sound’ opnieuw uitgebracht. Zelfs de jongeren worden bereikt: op het populaire sociale medium TikTok wordt een challenge gelanceerd.

In 1983 hadden muziekproducer Jan Neef uit Lembeek en zijn band The Klaxons een wereldhit met het accordeonnummer. ‘Clap Clap Sound’ stond in zestien landen in de hitparades, waaronder maar liefst achttien weken in Zuid-Afrika. “We zijn daar zelfs vijf weken op tour geweest langs alle grote concertzalen”, vertelt Jan. “En in Engeland mochten we langskomen bij het legendarische Top of The Pops. “En dat met een eenvoudige accordeonhit zonder tekst. Het is een liedje dat iedereen doet glimlachen, een echte oorwurm die dagen in je hoofd blijft hangen.” (lees verder onder de videoclip)

Onlangs kreeg Jan de vraag van een Duitse producer van kinderprogramma’s of het liedje gebruikt mocht worden in een reeks filmpjes die kinderen van achter de computer wil halen door hen opnieuw te leren zingen en dansen. En met succes: in een mum van tijd was het muziekfilmpje wereldwijd meer dan zes miljoen keer bekeken.

Jeugd

Daarom lanceert Jan nu een nieuwe versie. “Het nummer is geremasterd en er is een nieuwe clip bij opgenomen. De danseressen doen een erg aanstekelijk dansje en van een stukje ervan wordt zelfs een TikTok-challenge gemaakt. TikTok is erg populair onder de jeugd en op die manier proberen ook wij de jeugd weer aan het dansen te krijgen”, besluit Jan.

Het nummer is sinds enkele dagen verkrijgbaar op alle download- en streamingportals en wordt via bol.com ook verkocht als fysieke single.